Jason Statham protagoniza "Meg - Tubarão Gigante"

Um submergível de alta profundidade - de um programa internacional de observação submarina - é atacado por uma criatura gigante, que se julgava extinta, e encontra-se agora inutilizado na parte mais profunda do oceano pacífico...com a sua equipa presa no interior.

Com o tempo a escassear, o experiente mergulhador de resgate em alto mar, Jonas Taylor (Jason Statham) é recrutado por um visionário oceanógrafo chinês (Winston Chao) contra os desejos da sua filha Suyin (Li Bingbing), para salvar a equipa - e o próprio oceano - desta ameaça imparável: um pré-histórico tubarão com 22 metros de comprimento, conhecido como Megalodon.