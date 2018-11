Julianne Moore no papel de uma famosa soprano em "Bel Canto"

11 Novembro 2018 às 14:00 Facebook

"Bel Canto" é uma dramática história de amor centrada numa famosa soprano (Julianne Moore), que viaja à América do Sul para dar um concerto privado numa festa de um magnata industrial japonês (Ken Watanabe). No auge da reunião de diplomatas e políticos, a mansão é assaltada por um grupo rebelde armado que exige a libertação dos seus camaradas presos. São feitas ameaças, perdem-se vidas, começa uma negociação tensa e segue-se um longo impasse. Enquanto estão presos na mansão, os reféns e seus captores, que falam línguas diferentes, são forçados a encontrar novas formas de comunicar. A música, especialmente as belíssimas árias cantadas pela personagem de Julianne Moore, desperta uma camaradagem comum e até faz florescer o amor, unindo as várias pessoas que criam inesperados laços, levando-as a ultrapassar as suas diferenças e a redescobrirem a sua humanidade.