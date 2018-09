Mark Wahlberg protagoniza thriller de ação em "Mile 22"

04 Setembro 2018 às 14:00 Facebook

Twitter

James Silva é um experiente agente da CIA destacado para um país suspeito de desenvolver atividades nucleares ilegais. Quando o agente local, Li contacta a Embaixada dos EUA procurando trocar informação sobre material radioativo roubado em troca de um salvo conduto para os Estados Unidos, Silva é encarregue de o transportar desde o centro de uma cidade à beira do colapso até um aeródromo a 22 milhas de distância. Com os inimigos a aproximarem-se por todos os lados, Silva requisita a arma mais sofisticada da CIA, a Ground Branch, uma unidade tática remota e ultra secreta sob o comando de Bishop. Mas, sem que a CIA tenha conhecimento, há outras potências internacionais a monitorizar os movimentos de Li, e, o que deveria ser uma simples missão de extração, escala para um jogo de gato e rato de alta tecnologia e com repercussões globais...