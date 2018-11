18 Novembro 2018 às 14:00 Facebook

1919. Numa pequena vila francesa, um cão ladra dia e noite junto ao portão de um quartel. Dentro, apenas um prisioneiro: Morlac, o dono do cão.Na aldeia próxima, uma jovem mulher espera e desespera. Morlac, herói da Primeira Guerra Mundial condecorado pela sua bravura, aguarda a condenação pelo juiz Lantier du Grez, por crimes contra a pátria. Enfrenta a pena de morte. O juiz tem apenas alguns dias para encaixar todas as peças da história do condenado e anunciar a sentença. Quatro personagens, entre elas o cão que guarda a chave deste misterioso caso.