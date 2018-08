26 Agosto 2018 às 14:00 Facebook

César (Luis Callejo) é o típico chefe que todos odeiam. Mas de um dia para o outros as suas ações caem a pique, é traído pelos seus sócios e expulso de casa pela mulher. Sozinho, barricado no seu escritório, tentará evitar o fracasso absoluto. Por sorte, terá uma inesperada aliada: Ariana (Juana Acosta), a rapariga das limpezas do turno da noite.