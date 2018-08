12 Agosto 2018 às 14:00 Facebook

Quando os adolescentes desenvolvem misteriosamente poderes sobrenaturais, são declarados uma ameaça pelo governo e detidos. Ruby, uma jovem de 16 anos que se encontra entre os mais poderosos, consegue escapar do seu acampamento e juntar-se a um grupo de adolescentes, na busca por um abrigo que lhes dê segurança. Rapidamente este grupo percebe que, num mundo no qual os adultos no poder os traíram, fugir não é a solução, mas sim enfrentá-los usando os seus poderes para recuperarem o controlo do seu futuro.