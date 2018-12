O super-herói de volta em "Homem-Aranha: No Universo Aranha"

16 Dezembro 2018 às 14:00 Facebook

Phil Lord e Christopher Miller, as mentes criativas por trás de "Lego O Filme" e "Agentes Secundários", trazem-nos uma visão inovadora de um Universo Homem-Aranha num estilo visual inédito. "Homem-Aranha: No Universo Aranha" apresenta-nos o adolescente Miles Morales de Brooklyn, e o mar de possibilidades do Universo Aranha onde mais do que uma pessoa pode usar a máscara. Realizado por Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman, este filme conta também (na sua versão original) com as vozes de Hailee Stainfeld e Nicolas Cage.