O ranking dos filmes mais vistos do ano é disponibilizado pelo ICA - Instituto do Cinema e Audiovisual e contabiliza as longas-metragens vistas entre os dias 1 de janeiro e 27 de dezembro de 2017.

Apesar de só ter chegado aos cinemas a 14 de dezembro, "Star Wars: Os últimos Jedi" já ocupa a 9.ª posição do ranking, tendo sido visto por mais de 283 mil espectadores. "Coco", a animação de Natal da Disney/ Pixar estreada a 23 de novembro, ocupa o 12.º lugar com mais de 242 mil espectadores.