Ser criança num mundo de adultos em "Verão 1993"

16 Outubro 2018 às 14:00 Facebook

Twitter

Espanha, verão de 1993. Frida, de seis anos, enfrenta o primeiro verão com a sua nova família adotiva, na Catalunha. Antes do fim da estação, a menina tem de aprender a lidar com as suas emoções e os pais adoptivos têm de aprender a amá-la como se fosse filha deles. Marcado por momentos de exuberância infantil e pensamentos amadurecidos, este drama de crescimento, passado entre tonalidades veranis, é um retrato extraordinariamente enternecedor de como ser criança num mundo de adultos, assente nos desempenhos impecáveis das duas jovens estrelas.