Eles encontram-se, por mero acaso, num hotel remoto na Normandia onde ambos se preparam para perigosas missões. Apaixonam-se, contra a sua própria vontade, mas rapidamente reconhecem no outro o amor da sua vida. Quando têm de se separar, descobrimos que James trabalha para os Serviços Secretos Britânicos. Ele está envolvido numa missão na Somália que visa encontrar a localização primordial dos bombistas suicidas que se infiltram na Europa.

Danielle Flinders é matemática e bióloga, e trabalha num equipamento para mergulho em mar profundo, a fim de corroborar a sua tese sobre a origem da vida no nosso planeta. Rapidamente, ficam a mundos de distância... James é feito refém por combatentes Jihadistas, ficando sem forma de contactar Danielle, e esta terá de mergulhar até ao fundo do oceano no seu submergível sem saber se James está ou não vivo...