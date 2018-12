04 Dezembro 2018 às 14:00 Facebook

Twitter

Viveu no nosso imaginário pelo poder do seu império de Media, a sua ascensão meteórica e a capacidade de sobreviver a reveses políticos e a processos judiciais. Encarnou, durante vinte anos e após a queda do comunismo, o laboratório da Europa e o triunfo absoluto do modelo liberal. Entre o declínio e a intimidade impossível, Silvio Berlusconi simboliza uma era que se questiona, desesperada pelo seu vazio.