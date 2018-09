30 Setembro 2018 às 14:00 Facebook

Depois da filha de 16 anos de David Kim desaparecer, é aberta uma investigação e atribuído um detetive ao caso. Mas, após 37 horas sem uma única pista, David decide procurar no único sítio em que ainda ninguém tinha procurado, e onde atualmente estão todos os nossos segredos: no computador da sua filha. Num thriller inovador contado através dos dispositivos tecnológicos que usamos diariamente para comunicar, David segue as pegadas digitais da filha antes que ela desapareça para sempre.