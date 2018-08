01 Maio 2018 às 14:00 Facebook

Em 1982, um ex-diplomata americano Mason Skiles (Jon Hamm) - agora um alcoólatra que trabalha como mediador em Boston - é abordado por um estranho num bar, que lhe entrega um passaporte, dinheiro e um bilhete de avião juntamente com um convite urgente de "amigos" mútuos para que ele viaje até à cidade que abandonou há dez anos, devido a um evento trágico: Beirute. Relutantemente, Mason acede e depara-se com uma zona de guerra de extrema violência e... a verdadeira razão pela qual foi recrutado; os agentes secretos e da embaixada explicam-lhe que terroristas sequestraram um agente da CIA, seu antigo amigo, e agora a missão de Mason é negociar pela libertação do líder terrorista Abu Rajal, que se acredita ter sido preso pela polícia secreta israelense, em troca do Americano.