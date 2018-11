Um thriller psicológico em "A Vingança de Lizzie Borden"

25 Novembro 2018 às 14:00 Facebook

Baseado no infame assassinato à machadada da família Borden, ocorrido em 1892, em Fall River, no Massachusetts, o filme explora a vida de Lizzie Borden, concentrando-se no período até aos homicídios e ao seu rescaldo imediato; e revela várias camadas da mulher estranha e frágil que foi acusada deste crime atroz. Mulher solteira com 32 anos e socialmente inadaptada, Lizzie (Chloë Sevigny) leva uma vida claustrofóbica sob o jugo frio e dominador do pai. Quando Bridget Sullivan (Kristen Stewart), uma jovem empregada, vem trabalhar para a família, Lizze encontra nela uma alma gémea e compreensiva, bem como uma oportunidade.