Uma aparição santa numa pequena vila francesa em "A Aparição"

Jacques é jornalista num importante jornal regional de França. A sua reputação de investigador imparcial e talentoso atrai as atenções do Vaticano que o recruta para uma tarefa especial: integrar uma comissão que pretende apurar a autenticidade de uma aparição santa numa pequena vila francesa - uma verdadeira investigação canónica. À chegada, ele conhece Anna, uma jovem sensível, que afirma ter assistido pessoalmente a uma aparição da Virgem Maria. Profundamente devota, Anna reuniu à sua volta uma quantidade impressionante de seguidores na vila e sente-se dividida entre a sua fé e as muitas solicitações que recebe. Confrontado com as perspectivas contrárias dos membros do clero e dos cépticos do grupo, Jacques vai descobrindo as motivações ocultas, bem como as forças de pressão existentes, e vê profundamente abalado o seu próprio sistema de crenças.