Especulação de bilhetes refugiou-se nas redes sociais e grupos fechados

Digital provocou mudança de paradigma e desmaterializou venda ilegal de ingressos. ASAE atenta à revenda de entradas após loucura gerada em torno do concerto dos Coldplay.

O mediatismo das ações da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) contra a venda ilegal de bilhetes para os concerto dos Coldplay - em maio do próximo ano, no Estádio de Coimbra - levou à retirada de vários anúncios em plataformas como o OLX. Isso não quer dizer que a especulação tenha desaparecido. Terá migrado para as redes sociais e para grupos fechados. A ASAE diz-se vigilante e preparada para enfrentar os desafios do novo paradigma digital.

O fenómeno da especulação tem-se mantido "mais ou menos constante", avança o inspetor-geral da ASAE ao JN, adiantando que um maior mediatismo, talvez pela relevância da banda Coldplay e do evento, possa ter dado a ideia errada de um aumento. Aliás, não há sequer indícios de especuladores profissionais, em grande parte, por falta de um caudal de eventos que permita essa exclusividade.