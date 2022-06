Omar Sy: "Espero contribuir para que haja algumas mudanças"

João Antunes Hoje às 17:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Ator está em cartaz com "Turno da Noite" e "Mundo Jurássico Domínio"

O estrondoso sucesso de "Amigos Improváveis" tornou-o um dos atores mais populares em França e abriu-lhe as portas de uma carreira internacional. Neste momento, Omar Sy tem dois filmes em exibição, "Mundo Jurássico Domínio" e "Turno da Noite", de Anne Fontaine, onde integra um grupo de agentes da polícia que, numa noite, têm de levar um emigrante ilegal ao aeroporto. Mas, quando descobrem que isso pode significar pena de morte no seu país para aquele homem, começam a questionar a missão. O JN esteve a falar com um dos atores do momento.

Já não é a primeira vez que interpreta um polícia. Porque foi importante representar esta personagem?

O mais importante é o emigrante. Como é que cada um de nós lidaria com aquela situação. A personagem é um polícia, mas o principal foco é a sua humanidade. O que torna tudo mais complicado é ele usar um uniforme. Quando estamos a jantar com os nossos amigos é fácil dizer que iríamos tomar esta ou aquela posição. Mas se estivéssemos no lugar daqueles polícias será que teríamos coragem para tomar a decisão certa?

A sociedade francesa está partida ao meio no que diz respeito à questão da emigração.

Como seres humanos estamos cheios de contradições. É por isso que não é sempre assim tão simples. Mesmo nós, nas nossas vidas, tomamos decisões que por vezes parecem contraditórias. É assim a vida. É preciso manter um equilíbrio. Tem sido assim desde o princípio. E será assim até ao fim. O problema não é só em França, é global. Há quem tenha medo destes movimentos de emigração e se torne radical. Quem tem a resposta?

Depois de "Os Miseráveis", este filme volta a falar-nos de segregação, do problema das minorias.

PUB

Eu cresci num desses bairros, mas hoje não posso falar daquela realidade. Deixei aqueles lugares há vinte anos. As pessoas querem que eu fale, mas já não posso. É por isso que é bom haver filmes que falem do que se passa hoje. Fico muito satisfeito que o cinema francês o possa fazer. Mas não é uma questão de dar uma lição ou mostrar o que se tem de fazer. O mais importante é mostrar como as coisas são.

Com tantos sucessos na sua carreira e a viver nos Estados Unidos voltou a França para fazer este filme.

Como ator há muitas coisas que quero dizer. Sou muito sensível ao tópico deste filme, porque é o meu país, que adoro, como adoro cinema. Como ator quero fazer as pessoas sentir. Pode ser qualquer coisa: rir, chorar, pensar. Fazer com que saiam diferentes da sala de cinema. É por isso que posso fazer "Mundo Jurássico" e "Turno da Noite".

Agora conhece muito bem os Estados Unidos. Pode comparar com a França, em termos de mentalidade, modo de vida e também na indústria do cinema?

Posso falar do cinema, mas no que diz respeito a mentalidades não é bem o meu estilo fazê-lo. Não estou aqui para julgar as pessoas. Não sou um sociólogo. E a responsabilidade seria enorme. Quando se tem um microfone à frente é preciso muito cuidado com o que se diz. Podia parecer muito arrogante.

E no cinema?

Faço filmes em França e em Hollywood com o mesmo prazer. Nos Estados Unidos faço mais filmes de estúdio, aqueles que via quando era miúdo. É uma espécie de sonho, sinto-me um garoto. Na verdade o que faz a diferença entre um filme e outro é o realizador. Não há dois realizadores iguais, sejam franceses ou americanos.

Depois de "Amigos Improváveis" sente que mudou como pessoa?

Espero que tenha mudado. Passaram dez anos. Mesmo sem o filme teria mudado. O tempo faz as pessoas mudar. Mas não sei dizer em que sentido, não sou a melhor pessoa para o fazer. Teria de perguntar aos meus amigos, à minha família, à munha mulher, aos meus filhos.

E profissionalmente, o que mudou?

Passei a ter mais escolhas. Comecei a fazer filmes em língua inglesa. Não sabia uma palavra de inglês. Tive de aprender. Vivia em Paris, agora vivo em Los Angeles. E tenho mais microfones à minha frente para poder dizer coisas. Mas não faço planos para o futuro. O plano que tinha estava tão distante do que estou a viver.

Mas tem objetivos de vida e de carreira...

O meu grande objetivo é estar mais atento ao que se passa. Espero poder contribuir para que haja algumas mudanças. Este filme é sobre isso. Como é que podemos ser heróis na nossa vida. E todos podemos. À nossa maneira.