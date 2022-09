"Espetáculo acorda-nos para o que se perde na nossa tradição cultural"

"Talvez... Monsanto", de Ricardo Pais, está de volta ao São João, no Porto, em formato revisto e aperfeiçoado. Últimas récitas são este sábado e domingo.

Ricardo Pais não consegue ficar parado (só se houver uma praia por perto). Antigo diretor do TNSJ, e um dos mais proeminentes encenadores europeus dos últimos 50 anos, regressou com uma reposição e prepara um "tour de force" para 2023, com dois novos espetáculos.

Como vê hoje "Talvez... Monsanto", que vive do encontro de diferentes linguagens artísticas e que, na dramaturgia mais profunda, trata da travessia da vida até à morte?