Espetáculo "a·jun·ta·men·to" encerra 8.ª edição do Cultura em Expansão no Rivoli

O espetáculo "a·jun·ta·men·to", do coletivo ondamarela, fala sobre os elos que se formam entre as pessoas que se juntam, e vai encerrar este sábado, dia 18, a 8.ª edição do projeto Cultura em Expansão, no Porto.

O projeto de residência "a·jun·ta·men·to", criado e dirigido pelo coletivo ondamarela, que juntou esta companhia a participantes de quatro territórios da cidade do Porto -- Miragaia, Bouça, Pasteleira e Campanhã -, sobe ao palco do Teatro Municipal do Porto -- Rivoli, no dia 18, às 19:00, e tem entrada gratuita, segundo um comunicado da Agora, empresa municipal do Porto.

"Há algo em comum entre as pessoas que se juntam, que se encontram no mesmo local ao mesmo tempo. Mas olharão para a mesma coisa? Verão o mesmo? Sentirão algo parecido?", lê-se na sinopse do espetáculo "a·jun·ta·men·to", projeto que pretende "explorar os elementos em comum, os elos que formam as pessoas que se juntam, que olham, que veem e que sentem".

O projeto remonta ao início de 2020, ao período pré-pandemia, quando decorreram os primeiros ensaios, que acabariam por ser interrompidos, por causa do primeiro confinamento obrigatório.

Com a discussão em torno da proximidade, do "ajuntamento, a tornar-se pública, constante, omnipresente, o trabalho deste grupo passou para uma partilha virtual dos desejos, angústias e emoções que todos sentiam em confinamento", refere a nota de imprensa.

O espetáculo conta com participantes de diferentes coletividades portuenses, designadamente da Associação de Ludotecas do Porto, do Grupo Operário do Ruído, da Officina de Teatro Popular, da Orquestra Mundo em Campanhã e do S.O.T.A.O. Teatro.

"a·jun·ta·men·to" encerra a oitava edição do Cultura em Expansão, um projeto cultural da Câmara do Porto que arrancou em 2014 e que este ano contou com seis meses de programação regular, culminando perto de dois anos afetados pelo confinamento.

"Passados quase dois anos, e após um trabalho de proximidade nos últimos meses, o espetáculo final chegará agora ao público, tendo como base as partilhas feitas ao longo desses meses, pondo em palco a ideia de que se faz arte com tudo, com o dia-a-dia, com as pessoas e com o seu olhar".

O "a·jun·ta·men·to" encerra uma programação e 68 espetáculos, ao longo de 2021, entre dança, performance, música e teatro.

A entrada no espetáculo "a·jun·ta·men·to" é gratuita, mas os bilhetes (dois por pessoa) devem ser levantados no dia 18 de dezembro, no Rivoli, mediante a apresentação de certificado digital de vacinação ou certificado de testagem negativo (teste PCR realizado nas 72 horas antes do espetáculo ou teste antigénio realizado nas 48 horas antes).

O Cultura em Expansão é um programa anual de promoção cultural e artística na cidade, que concentra grande parte da sua programação em quatro espaços distintos, com um acompanhamento continuado de coletivos artísticos com o duplo papel de programadores e dinamizadores do trabalho com as comunidades: o Visões Úteis, na Associação Nun'Álvares de Campanhã, a Confederação, no Grupo Musical de Miragaia, o Teatro do Frio, na Associação de Moradores do Bairro Social da Pasteleira, e a Sonoscopia, na Associação de Moradores da Bouça.

A edição de 2021 do Cultura em Expansão recebeu o mecenato da Mota-Engil SGPS, Fundação Manuel António da Mota e Mota Gestão e Participações, SGPS, SA.