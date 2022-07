Espetáculo "Bisonte: ReStage" junta bailarinos de escolas de Lisboa e Paris

Hoje às 09:23 Facebook

O espetáculo "Bisonte: ReStage", do coreógrafo Marco da Silva Ferreira, vai ser apresentado a 16 de julho, no Teatro Camões, com a participação de bailarinos e bailarinas de escolas superiores de dança de Lisboa e de Paris.

Em resposta ao desafio lançado pela Escola Superior de Dança, em parceria com o Conservatório Nacional Superior de Música e Dança de Paris, de criar uma obra coreográfica que as reunisse, o coreógrafo escolheu "Bisonte", sobre as relações humanas.

Nesse sentido, fez uma adaptação da peça que será interpretada por bailarinos e bailarinas profissionais das duas escolas a 16 de julho, às 18:30, no âmbito da programação da Temporada Cruzada Portugal-França que está a decorrer este ano.

A coreografia "Bisonte", de 2019, teve estreia no Porto, passagem por Lisboa e percorreu salas de espetáculo europeias, sendo agora repensada para 12 bailarinos e bailarinas, olhando novamente para os materiais coreográficos moldados inicialmente para seis ´performers´, numa versão curta da partitura original.

Marco da Silva Ferreira fez uma ponte entre o primeiro e o terceiro ato da peça original, levando para o palco "cenas de dança intensas, virtuosas e dominantes para falar sobre a identidade e a fragilidade nas relações humanas", segundo a sinopse divulgada pela Escola Superior de Dança do Instituto Politécnico de Lisboa.

"Que sensibilidade se constrói hoje? Que relações humanas são estas que vivemos? Que comunidades são estas que ainda se medem pelo grande, forte e rápido? Pelo poder, sexo e controlo?" são as questões levantadas pelo coreógrafo.

Segundo o coreógrafo, citado pela Escola Superior de Dança, "trabalhar com os doze intérpretes foi um trabalho muito focado e em contrarrelógio. Mas foram tão disponíveis, generosos e trabalhadores, que tornaram o processo bastante rápido e animado".

Esta criação de Marco da Silva Ferreira tem direção técnica e desenho de luz de Wilma Moutinho, direção musical de Marco da Silva Ferreira, Rui Lima e Sérgio Martins.

A criação da banda sonora é de Rui Lima e Sérgio Martins, a cenografia de Fernando Ribeiro e os figurinos de João Rola.

A interpretação é de Ana P. Silva, Francisca Poças, Mariana Tiago e Luís de Oliveira, da Escola Superior de Dança do Instituto Politécnico de Lisboa, enquanto Lisa Fleury, Blanche Giraudon, Kohaku Journe, Lou Lenormand, Victoria-Rose Roy, Emmy Stoéri, Pierre-Adrien Touret, Madeline Tual participam pelo Conservatório Nacional Superior de Música e Dança de Paris.

Nascido em 1986 em Santa Maria da Feira, Marco da Silva Ferreira é bailarino desde 2010, coreógrafo e diretor artístico da Pensamento Avulso desde 2013.

Como intérprete trabalhou com Andre´ Mesquita, Hofesh Shechter, Sylvia Rijmer, Tiago Guedes, Victor Hugo Pontes, Paulo Ribeiro, David Marques, entre outros, e como coreógrafo assinou também "Hu(R)mano" (2013), "Brother" (2016) e "Siri" (2021), entre outras criações.