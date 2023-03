Espetáculo de ópera e humor junta barítono Job Tomé e orquestra de Mirandela

A Orquestra Sinfónica da Esproarte - Escola Profissional de Arte de Mirandela - sobe ao palco no Auditório do Centro Cultural Municipal para um concerto com o solista Job Tomé e a direção de Gustavo Delgado, esta sexta-feira.

Será apresentado o Intermezzo Operático "Mestre de Capela", de Domenico Cimarosa, um espetáculo "didático e cheio de humor quer para os alunos quer para o público", garante o barítono, Job Tomé.

"Dá-se um primeiro travo do que é a ópera do que é a opereta, pelo que é uma introdução, uma forma simples, leve e agradável ao ouvinte e ao executante deste mundo que é a ópera e que tanto nos empolga, porque não é à toa que é um dos géneros musicais mais recentes na história da música e dos mais duradouros", acrescenta.

Job Tomé garante que se trata de um espetáculo de enorme qualidade e diferente. "Haverá muita pitada de humor, vai haver legendas em português, o público vai poder seguir a história passo a passo", revela Job Tomé que esteve toda a semana a realizar ensaios com os alunos da orquestra sinfónica da Esproarte e confessa que ficou muito impressionado. "São jovens muito talentosos em todas as classes, super dinâmicos e super entusiasmados, muito disponíveis para fazer coisas diferentes".

O diretor pedagógico da Esproarte acredita que vai ser um espetáculo inesquecível pelo que o recomenda a novos e graúdos. "Vai ser um concerto muito curto que não vai ter mais de 40 minutos de duração, um concerto muito agradável onde vão acontecer muitas surpresas e até momentos de muita gargalhada, pelo que até uma criança de seis anos vai perceber tudo aquilo que vai acontecer em palco e vai divertir-se imenso, será uma boa proposta para uma noite bem passada em família", sugere José Francisco Dias.

O concerto está agendado para esta noite, às 21.30 horas, no auditório do centro cultural de Mirandela.