Espetáculos adiados têm até 30 de setembro para divulgar nova data

Entidades públicas com eventos cancelados ou protelados têm de pagar metade aos artistas. Medidas de apoio à cultura votadas hoje no Parlamento. Festa do Avante! continua em aberto.

A Assembleia da República vota hoje a versão final da proposta de lei do Governo para apoiar o setor artístico, que prevê que os espetáculos adiados têm de divulgar a nova data até 30 de setembro. Os eventos organizados por entidades públicas têm as regras mais apertadas, pois são obrigados a devolver metade do valor contratualizado com os artistas, quer o evento seja adiado ou cancelado.

O texto final da proposta foi redigido pela Comissão de Cultura e Comunicação da Assembleia da República e junta sobretudo contributos do PAN. Entre as alterações está a inclusão de um prazo obrigatório para o anúncio da nova data daqueles espetáculos que sejam adiados devido à pandemia e que se iam realizar até 30 de setembro deste ano.