Espetáculos de Volta à Praça deste fim de semana cancelados

Hoje às 11:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Por prevenção face às atuais condições pandémicas, os dois espetáculos do ciclo que decorriam este sábado e domingo na Casa das Artes, no Porto, foram cancelados.

De Volta à Praça é um projeto saltimbanco que une o Teatro Nacional São João (TNSJ) ao Coliseu do Porto Ageas e a vários municípios da região Norte. Três espetáculos - o Circo do Coliseu do Porto e dois projetos de companhias da cidade coproduzidos pelo TNSJ - seriam apresentados na Invicta, circulando depois por Terras de Basto, Arcos de Valdevez, Marco de Canaveses, Cinfães, Paços de Ferreira e Santo Tirso. Os espetáculos previstos para estas localidades mantêm-se.

O Teatro da Palminha Dentada apresentava amanhã a mais recente criação, "Circlus", no formato que primeiro lhe granjeou fama - o café-teatro -, unindo temas do circo, da música e do humor. Esta sessão foi cancelada, mantendo-se a prevista para 18 de setembro, no início da nova temporada teatral.

Também a companhia Erva Daninha tinha previsto para domingo a apresentação de "Rasto", um espetáculo entre a dança e a acrobacia, que usa um trator como elemento cenográfico. Deverá agora realizar-se no Porto a 19 de setembro.