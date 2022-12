Espetáculos não param nem no dia de Natal

Bruna Pereira Hoje às 18:02 Facebook

De JP Simões, no Coliseu do Porto, a Legendary Tigerman, na Galeria ZDB, são vários os artistas em atividade neste fim de semana natalício. Aqui fica um roteiro de tudo quanto pode ver e ouvir nestes dias.

Assistir a um concerto ou dar uma saltada ao cinema mais próximo não são atividades que associamos ao dia de Natal, tradicionalmente mais vocacionado para o tempo em família. O cenário tem vindo a mudar nos últimos anos e a oferta cultural nesse período já não o deserto a que nos acostumámos até há poucos anos.

Nem será tanto o caso de Legendary Tigerman/Paulo Furtado, o músico conimbricense que há mais de 20 anos aproveita o dia de Natal para apresentar um concerto... anti-natalício. "Fuck christmas, I got the blues" é o arrojado título deste espetáculo que, no lugar da concórdia e paz promovidas nesta quadra, se propõe espalhar a agitação e a energia próprias do rock'n'roll no seu estado mais puro.

Depos da pausa sabática do ano passado, Paulo Furtado regressa amanhã e segunda-feira, às 23 horas, à Galeria Zé dos Bois para um concerto que já se tornou um ritual natalício.

Ao Coliseu do Porto, mais concretamento ao Novo Ático, o cantor JP Simões traz, neste domingo, às 18 horas, um concerto em que a provocação com a tradição natalícia está fortemente representada e no qual náo há nenhum alinhamento prédefinido.

Quem preferir sonoridades mais dançáveis não pode faltar ao DJ set t Rui Vargas, no Indústria Club.

Domingo

JP SIMÕES: Coliseu do Porto às 18 horas

The Legendary Tigerman - Fuck Christmas, Got The blues: Galeria Zé dos Bois às 23 horas

Noite de Natal com Rui Vargas: Indústria Club às 23 horas

Dominguinhos: Online às 11 horas

Cruz (Bloop) : Plano B às 22 horas

Goslpel Collective: Arena Lounge do casino de Liboa às 22 horas.

Cinemas NOS a funcionar a partir das 15 horas