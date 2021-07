Essa epopeia maior chamada quotidiano

Sérgio Almeida Hoje às 14:59 Facebook

No seu novo livro, Alberto Pimenta recria a memorável "A Iliíada" a partir das típicas ilhas do Porto. Atenção: este livro contém (muita) gente dentro.

Lemos "Ilhíada" como se estivéssemos a circular ao acaso pelas emblemáticas "ilhas" do Porto. De olhos bem abertos e de frente para a vida, escutando o rumorejar franco, inaprisionável e sem concessões dos que fazem do mero ato de sobreviver matéria que lhes ocupa a totalidade dos dias.

Gente como Renata, vítima da iniquidade policial, sempre pronta a distribuir biqueiradas aos que se limitam a exercer o direito à manifestação. Ou o inefável Pingas, que se servia das cantorias para amealhar uns cobres e assim satisfazer a secura com litradas de vinho zurrapa. Sem esquecer, claro, o Eliseu engraxador, o Mendes Marreco mais as suas taludas e o Duque, que ganhou o seu quinhão de posteridade com os heróicos salvamentos que fazia no Douro.

São personagens reais desta rija têmpera, inquebráveis na sua humanidade sem fim, que habitam o novo livro de Alberto Pimenta, poeta cuja superlativa obra nos des(a)fia em permanência há meio século.

Para fazê-lo emergir, Pimenta encetou uma jornada mental até aos confins da juventude, trazendo-nos fragmentos intactos de memória, devidamente envolta num magma poético incandescente. Ao fulgor épico de "A Ilíada", justapôs um outro, não menos heróico no estoicismo popular.

A batalha não se desenrola em campos enlameados e ensanguentados, nem tampouco promete saques valiosos. Tudo se passa dentro das fronteiras destes bairros, territórios em que convivem, sem distinção alguma, gente de toda a parte.

Muito antes de se terem tornado alvos da cobiça imobiliária, as ilhas já estavam sob um cerco. O da indiferença política (eleitoralmente interrompido a cada quatro anos....), mas também o da altivez da restante população, para quem os habitantes de tais espaços eram cidadãos de segunda categoria.

Às afrontas sucessivas, responderam sempre os "ilhéus" com a sabedoria de quem faz da vida em comunidade e da partilha formas de resistir a um inimigo que, não cortando cabeças, como faziam os antigos guerreiros, só se satisfazem em absoluto quando extraem o último resquício de dignidade dos seus ocupantes.

Livro cheio de portas e janelas, por onde entram e saem a toda a hora figuras que nos sobressaltam pelo seu caráter desarmante, "Ilhíada" contém o apelo da insubmissão do qual a verdadeira literatura jamais deveria abrir mão.