Está a chegar finalmente o outono do nosso contentamento

Festivais das mais diversas linguagens e estéticas artísticas marcam o calendário outonal das instituições culturais. Entre dezenas de espetáculos, o difícil de escolher.

Os dados estão lançados. Apresentado o grosso da programação das instituições culturais até ao final do ano, este promete ser o outono do nosso contentamento, inflacionado por dois outonos pandémicos em que a programação ou não chegou a acontecer, ou foi caindo a conta-gotas do coador do medo e das restrições. A dar sinais da retoma do fim do verão, as Feiras do Livro (Porto e Lisboa), as dezenas de noites brancas promovidas pelas autarquias e acontecimentos como o concerto da Orquestra Sinfónica da Casa da Música nos Aliados auspiciam grandes colheitas.

instituições estatais