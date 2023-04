Está aí um novo livro de Astérix que não é o Astérix

F. Cleto e Pina Hoje às 17:18 Facebook

"Por Tutatis!", álbum de Lewis Trondheim, é uma paródia de homenagem ao espírito e à forma das histórias originais de Uderzo e Goscinny.

Em anos recentes, os universos das grandes séries clássicas franco-belgas que encantaram gerações de leitores das revistas "Tintin", "Spirou" ou "Pilote" têm sido revisitados a dois níveis: pela sua retoma em continuações que eternizam os parâmetros originais ou, então, em versões de autor, quase sempre mais estimulantes e criativas.

Curiosamente, "Por Tutatis!", acabado de editar pela Ala dos Livros, não encaixa em nenhuma das definições mas, se não tivesse sido criado numa (consentida) revelia à editora original, teria tudo para ser um "Astérix por...".

Por Lewis Trondheim, no caso, que, por razões que os leitores descobrirão, optou por colocar Lapinot, o seu herói/anti-herói/alter-ego, num arremedo da "pequena aldeia gaulesa que bem conhecemos", para mais na pele de Astérix.

As razões e as consequências irão sendo explanadas ao longo das pranchas, enquanto vão sendo avançados os contornos de um confronto do "pequeno guerreiro gaulês" com o deus que desde sempre o protegeu e aos seus compatriotas, o omnipotente Tutatis.

No livro, toda a estrutura aponta para uma verdadeira aventura de Astérix - ou quase -, com os elementos expectáveis numa aventura dos gauleses: Obélix, Panoramix, o chefe e o bardo com as suas canções, a (falta de) frescura do peixe, os confrontos com os romanos, as caçadas aos javalis, os infortunados piratas e, principalmente, a poção mágica no centro dos acontecimentos.

É uma obra que decorre em bom ritmo, com gags recorrentes, uma bela sucessão de trocadilhos e os piscares de olho a serem mais do que os desvios, evidentes e assumidos, à obra original.

"Por Tutatis!", que se distingue pela novidade da abordagem dentro da novidade "Astérix que não é Astérix", é uma homenagem que se compreende sincera a René Goscinny e a Albert Uderzo, criadores originais de Astérix, dentro do espírito da obra que eles nos legaram, com divertidos anacronismos, uma inteligente exploração das idiossincrasias originais e a repetida constatação de que "isto nunca aconteceu na BD".

O resultado é um álbum muito divertido, pleno de referências a várias aventuras e que pede uma leitura atenta pelos apreciadores de Astérix, para o usufruírem em toda a sua plenitude.