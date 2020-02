Está completa a final do Festival da Canção 2020

Rui Pedro Pereira Hoje às 00:19 Facebook

Eliza Rodrigues, Jimmy P, Tomas Luzia e Kady são os restantes quatro finalistas do Festival da Canção da RTP deste ano.

Estão, finalmente, apurados oito finalistas para a grande final do Festival da Canção 2020, que vai decorrer no dia 7 de março no Coliseu Comendador José Rondão de Almeida, em Elvas, e que será transmitida, como habitualmente, na RTP.

Na noite deste sábado, na emissão realizada a partir do Estúdio 1 do canal público, os quatro semi-finalistas Jimmy P ("Abensonhado"), Kady ("Diz Só"), Tomás Luzia ("Mais Real que o Amor") e Eliza Rodrigues ("Não Voltes Mais") juntaram-se aos outros apurados durante a semana passada: Barbara Tinoco ("Passe Partout"), Elisa ("Medo de Sentir"), Filipe Sambado ("Gerbera Amarela do Sul") e Throes+The Shines, ("Movimento").

Só um viajará para Roterdão, na Holanda, em maio, para o 65º Festival da Eurovisão.

A semifinal deste sábado foi apresentada pela dupla Sónia Araújo e José Carlos Malato.