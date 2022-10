Estado adquire joias para coleções do Museu do Tesouro Real

Diana Fernandes Hoje às 15:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O Estado comprou uma charuteira e uma boquilha em ouro com elevado valor histórico e associadas ao rei D- Luís I, num leilão da Cabral Moncada, em Lisboa. As peças estão estimadas num valor de 15 mil euros.

A compra foi feita pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) após proposta do Palácio Nacional da Ajuda e as peças vão agora integrar as coleções do Museu do Tesouro Real.

Entre as joias encontra-se uma charuteira em ouro, safiras e diamantes, alusiva ao batismo do príncipe real D. Luís Filipe (1887- 1908). Esta peça faz parte de uma encomenda, endereçada pelo monarca aos joalheiros da Coroa, com vários objetos destinados a presentear familiares e dignitários ao serviço da Corte presentes na cerimónia de batismo, realizada na capela do paço da Ajuda a 14 de abril de 1887.

PUB

A boquilha em ouro, âmbar, rubis, esmeraldas e diamante, foi herdada sucessivamente por D. Carlos I (1863- 2 1908) e D. Manuel II (1889-1932). Esta encontrava-se registada no inventário republicano dos bens da antiga Casa Real, entre os pertences de D. Manuel II.

A compra valoriza "as excecionais coleções da antiga Casa Real", de acordo com José Alberto Ribeiro, diretor do Palácio Nacional da Ajuda.