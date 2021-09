"Estamos a viver ainda os efeitos do 11 de setembro"

João Antunes Hoje às 18:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Sara Colangelo fala-nos de "Valor da Vida", sobre o 11 de setembro. O filme já está nas salas

Vinte anos passados sobre o 11 de setembro, uma tragédia que marcou o início do século XXI, com repercussões que chegam até aos nossos dias, o cinema continua a refletir sobre o que se passou. "Valor da Vida" baseia-se na história verídica de Ken Feinberg, o advogado que foi incumbido de dirigir a comissão que estabeleceu as indemnizações a atribuir às famílias das vítimas. Um papel interpretado por Michael Keaton, secundado por Stanley Tucci e Amy Ryan. A realização é de Sara Colangelo, que de Nova Iorque, cidade onde vive atualmente, respondeu às perguntas do JN.

Onde estava no dia 11 de setembro de 2001?

Estava a viver em Bolonha, com uma bolsa de estudo. Tinha acabado de me formar na universidade nessa Primavera e estava entusiasmada por viver na Europa como jovem adulta. Nesse dia, tinha acabado de voltar da biblioteca para o meu apartamento, eram cerca das três da tarde.

Soube o que se estava a passar através de quem?

Estava a viver com outros estudantes e investigadores americanos, e os jornalistas locais devem ter sabido disso porque recebi uma chamada telefónica. Uma jornalista apresentou-se e perguntou-me se eu tinha algum comentário sobre "os ataques". Eu não sabia do que ela estava a falar, mas ela estava muito emocionada. Eu disse: "o que quer dizer com "os ataques". Ela estava a falar rapidamente e em italiano, e lembrei-me que ela não usou a palavra explícita "terrorismo", mas de alguma forma ela parecia transmitir que se tratava de ataques planeados. Pensei que se estava a referir aos ataques da embaixada em Nairobi, em 1998.

O que fez depois de perceber exatamente que tinha sido em Nova Iorque?

PUB

Nunca esquecerei o que aconteceu depois. Ela ficou estranhamente silenciosa durante alguns segundos e disse "lamento imenso, mas devia mesmo ligar a televisão". Liguei, e foi chocante e devastador ver aquelas imagens. Os meus colegas foram entrando e estivemos em frente daquela televisão durante horas a fio, todos nós em lágrimas e muitos de nós tendo amigos e familiares em Nova Iorque. Mas quando tentámos ligar à família nos Estados Unidos é claro que não conseguimos ligação.

Para todo o mundo, a tragédia foi horrível, mas imagino que para os nova-iorquinos o tenha sido ainda mais.

Não sou nova-iorquina de origem. Cresci em Massachusetts, a cerca de uma hora de Boston. Mas depois de ter vivido em Itália nesse ano, mudei-me para Nova Iorque e aceitei o meu primeiro emprego sério, no Verão de 2002. Quando cheguei à cidade, era claramente um lugar que tinha sofrido um enorme trauma. Os bares e restaurantes sentiam-se tão diferentes - as pessoas como que silenciadas, havia uma estranha sensação de que não se podia celebrar, ou ser demasiado feliz em público. Mas por outro lado, havia um sentimento incrível de altruísmo e bondade que as pessoas mostravam. Era algo de extraordinário. Não tenho a certeza de ter vivido isso desde então.

Desta vez não escreveu o guião do seu filme. Como decorreu o trabalho com o argumentista, Max Borenstein?

Li o guião e foi-me oferecida a oportunidade de dirigir o filme em 2018. Era uma bela peça de escrita e adorei a ambiguidade moral e a sua complexidade. Fui atraída pela forma como os números e os cálculos matemáticos e frios colidiam com a emoção muito crua do 11 de Setembro. Contudo, um dos aspetos que eu queria desenvolver mais era o das classes sociais. Quando li as memórias de Ken Feinberg, fiquei realmente comovida com a sua descrição do dia em que a sua equipa lidou pela primeira vez com representantes dos muito ricos, na sua maioria executivos que tinham trabalhado nas torres e, mais tarde, com os membros das outras família das vítimas.

O guião final tem assim também a sua marca, do seu cinema mais empenhado...

A justaposição destas duas reuniões foi tão interessante para mim e encapsulou tantas das difíceis questões do Fundo, e talvez também do capitalismo americano em geral. Assim, o Max e eu trabalhámos mais na dramatização desse momento. Queria também dar masi relevo ao papel de Camille Biros, a sócia de Ken e chefe de operações do escritório de advocacia. Ela era metade da operação e tão parte integrante do sucesso do Fundo, por isso queria ter a certeza de que lhe era atribuído um papel completo e tridimensional e não apenas secundário. Como realizadora mulher era particularmente importante para mim.

Durante a preparação do filme, falou com alguns dos familiares das vítimas?

Tive muitas reuniões com membros das famílias, mas apenas três ou quatro reuniões com pessoas que se tinham encontrado pessoalmente com Ken Feinberg. Era incrível como ainda era emocional para muitas destas pessoas. Só o tempo pode curar estas feridas. Todas as histórias do filme são compostas - não utilizámos nenhum dos nomes das vítimas ou histórias específicas, para proteger a privacidade das pessoas. Uma mulher que tinha perdido o irmão tornou-se uma grande amiga minha durante todo o processo e com a sua autorização usámos no filme o áudio dela a falar sobre o irmão.

Os 20 anos do 11 de setembro coincidem com o início do julgamento do único sobrevivente do ataque terrorista ao Bataclan e a outros locais de Paris. O que sente ao ler essas notícias?

O massacre de Bataclan foi um acontecimento tão devastador. Posso imaginar que o julgamento esteja a suscitar muitas emoções difíceis para as pessoas em França, e particularmente em Paris. Não tenho a certeza se poderíamos ter feito "Valor da Vida" seis ou sete anos após o 11 de Setembro. Precisava de mais tempo. É preciso muito tempo para uma comunidade processar este tipo de eventos traumáticos.

Como é que foi trabalhar com o Michael Keaton?

Foi uma verdadeira honra e um prazer trabalhar com o Michael. Eu era uma criança nos anos 80, e ele era a maior estrela de cinema da época. Por isso, foi um pouco surreal para mim estar a dirigir o Batman e o Beetlejuice. Ele foi um grande parceiro e colaborador, e tem um carisma natural.

Mostrou o filme aos familiares das vítimas? Que reações tem tido?

Antes da estreia, mostrámos o filme às famílias e entes queridos das vítimas através do Museu Memorial do 11 de Setembro em Nova Iorque. Eles disseram coisas positivas, sentiram que tínhamos sido respeitosos e sensíveis à sua situação. Foi um enorme alívio para mim. Como realizadora e artista, senti uma enorme responsabilidade em transmitir os ataques e as suas consequências de uma forma precisa, e em não explorar a tragédia.

O filme é por um lado uma denúncia do lado negativo da política norte-americana, e da influência das grandes corporações sobre o poder político e por outro uma afirmação de que, caso se coloquem as pessoas certas nos lugares certos, as instituições até funcionam...

Foi definitivamente uma linha difícil de percorrer. Queria apresentar todos os vários argumentos a favor e contra o Fundo. Não queria simplesmente entronizar o Ken Feinberg e colocá-lo num pedestal. Não era o objetivo do filme. Mas, até certo, ponto houve decência e altruísmo no Fundo. Conseguiu que a maior parte do dinheiro não fosse para as famílias de maiores rendimentos. O filme remonta a um breve período da história americana em que esquerda e direita se juntaram para reconstruir o país.

A situação atual, por exemplo no Afeganistão, mostra que o mundo não evoluiu como se desejaria nestes últimos vinte anos.

Em momentos de tragédia e devastação, apercebemo-nos frequentemente daquilo de que somos feitos e somos capazes de um altruísmo e cooperação extraordinários. Penso que os Estados Unidos e certamente Nova Iorque experimentaram esse sentimento por um breve momento. Pessoas de todos os estratos sociais juntaram-se para tentar reparar um mundo que se estava a desmoronar.

Mas não se aprendeu muito com os erros que se cometeram de seguida...

Com esse mesmo instinto de "consertar", o rescaldo do 11 de Setembro também abriu uma "caixa de pandora" de infelizes acontecimentos a nível nacional e geopolítico. A guerra de vinte anos no Afeganistão é um desses acontecimentos. Poder-se-ia facilmente argumentar que os americanos perderam o seu caminho após o 11 de Setembro. Quer discutamos islamofobia ou Guantánamo, ou uma maior vigilância e perda de privacidade, estamos todos a viver ainda os efeitos negativos do 11 de Setembro.

Os seus filmes têm sido apoiados pelo Sundance Institute e pelo Festival de Sundance. Qual a importância atual dessas instituições na defesa de um cinema verdadeiramente independente?

Sundance continua a ser realmente relevante e um sistema de apoio para cineastas em ascensão. Com a explosão da televisão e das novas plataformas, a indústria tem tantas oportunidades e caminhos disponíveis para os cineastas. Já não há um único caminho "esperado" que se tenha de seguir. Mas em relação ao cinema independente e a dar oportunidades a vozes mais diversas, ainda é bastante influente.