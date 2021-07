Jorge Manuel Lopes Hoje às 12:44 Facebook

Música com filmes e promessas dentro, canções de resistência, arqueologia cinéfila e corpos despidos na praia. Este verão tem de quase tudo.

Trompetista e teclista, compositor e orquestrador, Terence Blanchard já tem um percurso mais volumoso em música para filmes (Spike Lee é um cliente fiel) do que em álbuns em nome próprio. "Absence", tema que é também o nome de um disco a editar a 27 de agosto, tanto evoca o jazz de fusão como um estado de suspensão orquestral e lírico que se associa sem dificuldade a imagens em movimento.

A 26.ª edição do Loulé Jazz não podia começar de forma mais sintonizada com os tempos: pelas 20.30 horas de hoje, na Cerca do Convento do Espírito Santo, onde o evento se vai desenrolar até domingo, o trio de um algarvio honorário, o contrabaixista Zé Eduardo, vai mostrar o projeto These Songs Are My Songs. Um projeto criado em parceria com António Curvelo e focado em composições de resistência levantadas da História da música popular americana, entre canções sindicais, espirituais, hinos dos direitos civis, antifascistas, antirracistas, feministas. O Zé Eduardo Trio completa-se com Simon Seidl ao piano e Marcelo Araújo na bateria. Também hoje, pelas 21.30 horas, o Trio João Frade recebe o convidado Jorge Pardo. A sessão de amanhã, com Pedro Moreira Sax Ensemble | Two Maybe More e Quarteto de Maria João e Carlos Bica, já se encontra esgotada. Depois de amanhã atuam o Trio Miguel Meirinhos e Eduardo Cardinho Quinteto e, no domingo, o Bernardo Moreira Sexteto e o Trio de Jazz de Loulé com Julian Argüelles.

Em "The Paris Review", Matthew Specktor faz marcha-atrás rumo aos filmes de Frank Perry (1930-1995), vários deles com a mulher, Eleanor Perry (1914-1981), por perto, no papel de argumentista. O mais conhecido será "O diário íntimo de uma mulher", de 1970.

Na revista "i-D", vislumbram-se algumas das fotografias a preto e branco que David Luraschi captou em Camarga, no sul de França, para o livro "Ensemble". As imagens de dois corpos despidos foram realizadas para a coleção de outono-inverno de 2017 do estilista Simon Porte Jacquemus.

De Sintra para o Mundo, Daniel Benjamim não escolheu o nome artístico mais facilmente googlável - T-Rex - mas já tem percurso mais do que suficiente para acumular abundante culto e salas esgotadas. O novo single, "Volta", confirma-o como um dos autores essenciais do hip-hop feito a partir de Portugal em 2021. Música espessa e com visão abrangente, por um crooner contemporâneo que entrelaça português, inglês e quimbundo nos versos, servido por um ótimo instrumental noturno criado por Cue Sheet. Um álbum, "Cor d'água", está prometido para o final do ano. O vídeo, de Cláudia Batalhão e Flávio de Sousa, foi rodado em Bardenas Reales, Espanha, que também foi cenário para "Game of thrones"