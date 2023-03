"Estava em lágrimas quando acabei de ler o guião"

João Antunes Hoje às 18:30 Facebook

Jessie Buckley, Claire Foy e Ben Wisham falam ao JN de "A Voz das Mulheres", já nos cinemas

É um dos filmes nomeados para os Óscars. "A Voz das Mulheres" pode arrecadar a estatueta de Melhor Filme e a de Melhor Argumento Adaptado. A responsabilidade é de Sarah Polley, que além de realizadora, transformou o romance de Miriam Toews em argumento cinematográfico.

Sarah Polley começou a carreira como atriz, aparecendo em filmes de Atom Egoyan, Isabel Coixet ou David Cronenberg, mas quem a conheceu nesse período podia adivinhar que aspirava a outros voos. "A Voz das Mulheres" passa-se em 2010, numa comunidade religiosa, onde um grupo de mulheres decide, face a vários casos de abuso por parte dos homens, se devem ficar e lutar ou se devem fugir.

A argumentista e realizadora soube reunir-se de um fantástico grupo de atrizes, que inclui Rooney Mara, Frances McDormand, Jessis Buckley e Claire Foy. O JN esteve a falar com estas duas últimas e também com Ben Wisham, o único homem do grupo, o único "homem bom" do filme.

Começámos por perguntar ao ator, que conhecemos sobretudo como a personagem de Q nos últimos três filmes da saga de James Bond, como foi precisamente representar o sexo masculino nesta história tão declaradamente feminina e feminista. "Nunca me ocorreu que isso fosse uma questão", disse. "Por vezes dava-me conta, mas fazíamos todos parte de um grupo. Como numa companhia de teatro. A Jessie já era minha amiga, conhecia mais ou menos a Claire. Senti que estava no meio de amigos, estive sempre muito à vontade. A Sarah é muito rigorosa e específica na escolha dos atores. Senti que devia haver alguma razão para eu estar ali."

Atriz e cantora, a irlandesa Jessie Buckley foi vista recentemente em "A Filha Perdida", e refere-se assim à personagem que interpreta, uma das mulheres que sofre em silêncio: "Adoro absolutamente aquela personagem. O que ela está a tentar trabalhar é uma violência internalizada, que é tão antiga, que ela tem de desvendar. Senti-me logo atraída por aquela mulher, quis logo saber mais sobre ela. De onde é que vêm os medos dela."

A jovem Rainha Isabel II na popular série "The Crown", Claire Foy tem pelo contrário de defender uma das personagens mais em cólera com a situação que aquela comunidade está a viver. "A personagem está em cólera e tem razões para isso. Mas tentei nunca cair no lugar-comum", diz-nos. "Todas nós somos personagens secundárias. O filme não conta a história de nenhuma de nós. Não é a mesma coisa se o filme seguisse apenas uma personagem. A nossa personagem tem de dar tudo naqueles momentos em que aparece.

Quanto à impossibilidade de fazer pesquisa de campo numa comunidade semelhante à que vemos no filme, Ben Wisham explica como a realizadora ultrapassou a questão. "A Sarah disse uma coisa muitas vezes durante a rodagem. Que este filme era uma espécie de fábula. Não era um documentário realista. Não era isso que ela queria, por isso tínhamos uma grande liberdade", recorda. Claire Foy confirma. "É verdade que não tivemos contacto com ninguém de nenhuma destas comunidades. A não ser através do trabalho que tinha sido feito pela autora do livro. O que já nos deu uma boa dose de autenticidade, porque foi escrito por alguém que viveu numa dessas comunidades", explicou a atriz.

Claire Foy recorda o que mais a interessou ao ler o guião. "Quando lemos um guião percebemos se estamos ou não tocados pelo que estamos a ler. Quando sentimos algo dentro de nós, começamos a colocar questões e este guião tinha muito isso", refere.. "Fiquei imediatamente interessada. Quem eram aquelas pessoas, o que lhes ia acontecer? Acho que a Sarah era a única pessoa que podia colocar estas questões num filme de uma forma honesta e intrigante."

Ben Wisham é da mesma opinião. "O guião mostrava muito bem o que a realizadora queria fazer. Permitir a um grupo de mulheres discutir e debater. E mudar de opiniões se fosse necessário. Era uma discussão profunda, emocional e filosófica. Fiquei tocado pelas voltas e reviravoltas das discussões", diz-nos, confessando: "Quando cheguei ao fim do guião estava profundamente emocionado. Estava em lágrimas. É muito bom quando se sente algo assim ao ler um argumento."

Os três atores são também unânimes em relação às qualidades humanas e profissionais de Sarah Polley. "É uma pessoa muito curiosa e aberta e investe muito no emocional. É uma pessoa fascinada pela vida e faz-nos sentir corajosos, e ouvidos. Mostrou-me o que era possível fazer e como se pode criar um ambiente inclusivo de trabalho", diz Claire Foy. Ben Wisham acrescenta: "Nunca duvidámos de que era ela que estava no comando, apesar de nunca ter feito nada do que as pessoas costumam normalmente fazer para mostrar que são elas que mandam. Sabia que estava em boas mãos. É uma pessoa muito curiosa e observadora."

Jessie Buckley vai ainda mais longe. "Tenho de admitir que estou um pouco obcecada com a Sarah", começa por nos dizer. "Ela mudou a ideia que eu tinha de como um filme deve ser feito. É uma líder extraordinária e sinto-me uma sortuda por ter conhecido uma mulher e uma realizadora, uma amiga e uma ativista como a Sarah, cuja curiosidade insaciável vai sempre na direção das coisas que ainda não foram questionadas. Ainda nem acredito que pude ter a oportunidade de partilhar esta experiência com a Sarah e com as pessoas que ela escolheu para se rodear."

Claire Foy recorda também o trabalho no meio de um grupo magnífico de atrizes. "O filme é em grande parte sobre um grupo de mulheres a falar no mesmo espaço. Sabia que ia haver muitas mulheres, muitas atrizes. Ao fim de pouco tempo já éramos todas muito próximas umas das outras", diz."E sentimos todas que estávamos ali a fazer algo de muito importante, de muito sensível. Fomos como que uma família. Tomávamos conta umas das outras. Foi muito divertido, o que também conta."

Jessie Buckley também não vai esquecer tão cedo esta experiência. "Há tanta coisa que ficou dentro de mim. Sinto que ainda estou a aprender tanto. Nunca me senti tão entusiasmada em fazer parte de uma conversa, como esta que estamos a ter. Nós herdamos um conjunto de histórias e este filme fez-me pensar que é o momento de começar a criar histórias diferentes. Talvez este seja o início de uma nova história que nós próprias estamos a escrever. É o momento de mudar as coisas e avançarmos."