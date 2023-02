Este sábado há um Urso de Ouro para entregar em Berlim

João Antunes Hoje às 19:31 Facebook

Futuro imediato de "Mal viver", filme a concurso do português João Canijo, está nas mãos de Kristen Stewart. À falta de favoritos destacados, ninguém se atreve a adivinhar o palmarés. Mas a atriz Mwajemi Hussein ("The survival of kindness") é a predileta para o Urso da interpretação.

Termina oficialmente este sábado à noite a 73.ª edição da Berlinale, a primeira pós pandemia a realizar-se novamente de forma natural, depois da edição online em 2021 e da versão mais reduzida do ano passado, com apenas seis dias de duração e testes diários ao covid-19 para todos os participantes.

Não foi uma edição extraordinária, houve queixas generalizadas a um sistema de bilheteira eletrónica que obrigava toda a gente ao esforço adicional de estar frente ao computador todos os dias às sete da manhã, à ausência de uma sala de imprensa com computadores, à limitação da entrada dos jornalistas nas instalações onde decorreu o Mercado do Filme e a existência ainda de outros indicadores de um inesperado desinvestimento do festival, numa altura em que obteve novos patrocinadores de renome mundial.

Mesmo assim, e para além das descobertas que se vão fazendo nas secções paralelas, os 19 filmes em competição pelo Urso de Ouro encontraram quase todos os seus defensores por entre as centenas de jornalistas de todo o mundo que cobrem anualmente esta grande manifestação, uma das mais importantes do mundo do cinema.

É por isso que um Urso de Ouro é um dos objetos mais cobiçados pelos realizadores para ostentarem nas suas casas e pode bem ser que agora, aqui em Berlim, seja João Canijo o contemplado.

Português entre os melhores

"Mal viver", o "lado A" do seu díptico cinematográfico que se completa com o "lado B" que é "Viver mal", na opinião de quem escreve estas linhas e sem qualquer tipo de nacionalismo, mesmo cinematográfico, foi o melhor dos 19 filmes a concurso.

A decisão, no entanto, cabe ao júri internacional, presidido pela atriz norte-americana Kristen Stewart, acompanhada pela atriz iraniana Golshifteh Farahani, pela realizadora alemã Valeska Grisebach, pela diretora de casting norte-americana Francine Maisler, pelo realizador de Hong Kong Johnnie To e pelos vencedores dos dois últimos Ursos de Ouro, o romeno Radu Jude e a espanhola Carla Simón.

João Canijo tem aliás duas possibilidades de sair vitorioso de Berlim, já que o companheiro de "Mal viver", "Viver mal", está também a concurso na nova secção competitiva, Encounters. O Panorama tem também alguns prémios em disputa, nomeadamente o do Público e o Fórum, onde teve estreia mundial "Cidade Rabat", de Susana Nobre, também distribui alguns prémios.

Mas é seguramente a decisão do júri internacional que toda a gente espera. Não havendo um "vencedor antecipado", um daqueles casos cada vez mais raros de paixão consensual, e dada a heterogeneidade do júri, torna-se difícil fazer uma tentativa de adivinhação.

Vários favoritos para um prémio

Para quem aqui acompanhou diariamente os filmes em competição, as preferências vão para o chinês "The shadowless tower", a busca de um crítico de comida pelo pai que há muito o abandonou, "Limbo", um policial australiano sobre o caso não resolvido do desaparecimento de uma jovem indígena, "Past lives", da norte-americana de origem coreana Celine Song, sobre o reencontro com o primeiro amor, mais de 20 anos passados, ou "Afire", com a habitual elegância narrativa de Christian Petzold a contar-nos a história cruzada de várias personagens numa casa perto de uma região assolada por fogos florestais.

Num festival que ofereceu um espaço considerável ao documentário e à animação, ficariam igualmente bem no palmarés final o doc de Nicolas Philibert, "Sur l"Adamant", sobre uma associação que recolhe pacientes mentais e organiza atividades variadas, num dos cais do rio Sena, em Paris, ou a nova obra-prima de animação do japonês Makoto Shinkai, "Suzume".

Há, no entanto, também seguidores para títulos como "Disco boy", uma experiência visual e sonora sobre um exilado do leste da Europa que encontra redenção - e legalização - junto da Legião Estrangeira, "Someday we"ll tell each other everything", passado na Alemanha de Leste rural logo após a queda do muro, sobre a paixão trágica de uma jovem por um homem com o dobro da idade, ou "Music", total desconstrução narrativa que nem a leitura da sinopse oficial permite compreender nos seus aspetos mais básicos.

Surpreendente seria a não conquista do prémio de interpretação - Berlim eliminou as categorias de melhor ator e atriz, atribuindo apenas um prémio nesta categoria - à congolesa exilada na Austrália Mwajemi Hussein, pelo seu trabalho em "The survival of kindness", onde interpreta uma mulher que vemos no início dentro de uma pequena jaula, abandonada em pleno deserto, e acompanhamos depois na descoberta do mundo pós apocalíptico à sua volta, quando se consegue libertar.