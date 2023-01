Este teatro é para enfrentar um Mundo que saiu dos eixos

Cinco espetáculos coproduzidos por 12 teatros olham a Europa a partir de um lugar limite. Finisterra ocupa teatros S. João e Carlos Alberto até fevereiro.

É a um Mundo "fora dos eixos", a um tempo de catástrofe, que se dirigem as cinco propostas que compõem Finisterra - Mostra de Espetáculos Internacionais, que ocupa os palcos do S. João e Carlos Alberto, no Porto, até final de fevereiro. São 12 teatros europeus em coproduções que rastreiam valores primaciais da identidade europeia - e se encontram, fatalmente, nessa matriz civilizacional e artística do teatro clássico grego.

"Katastrophé" designava, no contexto da tragédia antiga, o momento de convulsão, mudança brusca, reviravolta. E foi durante uma catástrofe - a emergência da pandemia covid em 2020, que fechou teatros ou limitou a sua atividade - que dois membros da direção da União dos Teatros da Europa (UTE), Nuno Cardoso e Florian Hirsch, urdiram o projeto "Catástrofe". Duplo objetivo: confrontar um Mundo em desagregação, primeiro com a pandemia, depois com a guerra da Ucrânia, além das fissuras de populismos, alterações climáticas e crises de migração.