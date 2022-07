"Este tipo de cultivo da terra está a desaparecer"

João Antunes Hoje às 13:02 Facebook

Carla Simón fala de "Alcarrás", Urso de Ouro de Berlim, em estreia em sala.

Venceu o Urso de Ouro em Berlim, tornando-se o primeiro filme da Catalunha a alcançar tal feito. Foi abertura do Curtas Vila do Conde, onde Carla Simón já tinha apresentado alguns dos seus filmes. E agora chega às salas. Carla Simón fala-nos deste filme único, feito com atores não profissionais e que, por detrás do relato de uma família que tenta manter a tradição do cultivo de pêssegos se traça a história de um país e de uma Europa em transformação.

O universo rural é um dos seus preferidos, mas também o da infância. Foi por isso que começou o seu filme com aquela magnífica sequência das crianças?

Por acaso não. É um filme coral, foi difícil de escrever o guião, há tantas personagens na história. Tinha de passar de umas para as outras, foi um processo longo de escrita. O filme começava de outra maneira mas finalmente decidi começar com as crianças, porque vão ser eles os mais afetados pelo que se vai passar.

Mas serão também os que se adaptam melhor às novas situações que vão viver.

Sim, são capazes de se reconstruir e de construir algo de novo à sua volta. A sequência deles a brincar no carro é uma forma metafórica de mostrar que eles vão mais depressa que os adultos.

O que esteve na origem do projeto?

A minha família cultiva pêssegos em Alcarrás. É algo que conheço desde sempre. Não vivo lá, mas volto lá todos os verões e no Natal. Quando estava a escrever o meu filme anterior, "Verão 1993", o meu avô morreu. Os meus tios herdaram as terras. E comecei a pensar naquele legado, o que aconteceria quando as árvores desaparecessem. Durante gerações tivemos a impressão que era para sempre.

Mas a situação mudou imenso, entretanto...

A agricultura familiar está em crise. Há muita gente a ir embora, os mais novos não pegam no negócio dos mais velhos. Não por não a quererem cultivar, mas por já não ter o rendimento que tinha. São mesmo os agricultores que não querem que os seus filhos continuem aquele trabalho. Não há muitas histórias contadas sobre esta região e os seus problemas e achei que havia um grande potencial cinematográfico.

Os atores do seu filme são não atores, mas parecem os melhores atores do mundo. Como é que os escolheu?

Tivemos de adiar a rodagem por um ano devido ao covid. Mas começámos a ver pessoas antes da pandemia. Fomos a todas as festas de verão e convidámos imensa gente para as audições. Vimos quase nove mil pessoas, foi de loucos. Toda a gente queria entrar no filme, sobretudo os mais novos. Os agricultores tinham receio de estar ocupados no verão, quando íamos filmar.

Quais foram os critérios para a escolha final?

Andei à procura de pessoas parecidas com as personagens que tinha escrito. Só tinham de ser eles próprios. A vida deles é aquela, sentem realmente uma ligação muito forte à terra. No filme parece que são todos da mesma família, mas finalmente são de aldeias diferentes.

Como é que "construiu" então a família do filme?

Trabalhámos juntos durante muito tempo. Aluguei uma casa na região e fomos trabalhando com algumas personagens de cada vez. Aos poucos fomos criando uma relação entre eles. Ainda hoje se tratam por "pai" ou "mãe". É muito engraçado. Depois fizemos uma leitura do guião e começámos a ensaiar as diversas cenas.

Houve direito a improviso?

O guião estava escrito com grande precisão e pedi-lhes para o respeitarem, mas deixei-os dizer as coisas à maneira deles. Mas lutei para ter aquilo que tinha escrito, são sempre assim as minhas rodagens.

A sua irmã também entra no filme.

Já era uma das crianças de "Verão 1993". É atriz, a única do filme que é atriz. Como conhece o tema através da nossa família usei-a para criar uma coesão entre todas as outras personagens. Para a minha irmã, foi como se estivesse a representar a nossa mãe.

Como é que foi a rodagem, eles não estavam de forma nenhuma habituados à presença da câmara...

Durante os ensaios já usava uma câmara, já estavam habituados à sua presença. Mas é verdade que uma coisa é a minha câmara portátil outra coisa é toda aquela equipa à volta deles. Os primeiros dias foram duros mas começaram rapidamente a considerar os membros da equipa como parte da sua família.

Sendo da região, qual é o espírito das pessoas em relação a este tipo de pequenas empresas agrícolas, acham que é uma causa perdida?

Quando comecei a escrever a minha família ainda cultivava a terra. Eu queria um final feliz, queria mostrar como estas famílias resistem. Mas ao longo de todo o processo, falando com tantos agricultores, percebi que já não tinham esperança. Senti que estaríamos a mentir se acabássemos o filme a dizer às pessoas que aquela família continua a cultivar a terra. Este tipo de cultivo da terra está mesmo a desaparecer.