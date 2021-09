Estreias de novos filmes "Top Gun" e "Missão Impossível" adiadas por causa da pandemia

JN/Agências Hoje às 15:16 Facebook

As estreias nos cinemas do novo capítulo de "Missão Impossível" e da sequela de "Top Gun -- Ases Indomáveis", ambos com Tom Cruise, foram adiadas devido à evolução da pandemia de covid-19, anunciou a Paramount na quarta-feira.

No caso de "Top Gun: Maverick", a estreia nos EUA estava marcada para 19 de novembro, sendo agora adiada para 27 de maio de 2022, enquanto o sétimo filme de "Missão Impossível", que se iria estrear precisamente em 27 de maio, passou para 30 de setembro do próximo ano. A Paramount tinha já adiado "Jackass Forever", de 22 de outubro deste ano para 4 de fevereiro de 2022.

O anúncio desta semana é o mais recente de uma sequência de adiamentos de estreias cinematográficas. Em meados de agosto, a Sony tinha anunciado que o segundo filme do universo cinematográfico Marvel centrado na personagem Venom, intitulado "Venom: Tempo de Carnificina", iria ter a sua estreia nos cinemas norte-americanos adiada, de setembro para outubro.

Segundo dados citados pela "Variety" e pelo "Hollywood Reporter" em agosto, o número de espectadores de cinema nos EUA que se diz "muito ou algo confortável" nas salas caiu em 14 pontos percentuais no espaço de um mês para 67%.

Em Portugal, os cinemas receberam, em julho, 588 492 espectadores, um aumento face ao período homólogo de 2020, mas também face a junho, tratando-se do melhor mês desde o começo da pandemia de covid-19, revelou o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), na quarta-feira.

Segundo os dados divulgados pelo ICA, as salas de cinema portuguesas faturaram 3,3 milhões de euros em julho, face aos 398 mil euros registados no mesmo mês de 2020 e acima dos 2,7 milhões de euros que se verificaram em junho.

No acumulado deste ano, já foram ao cinema em Portugal 1 474 709 pessoas, numa faturação total de 8,2 milhões de euros.