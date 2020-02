Atriz de filme da Disney morre aos 15 anos com tumor no cérebro

JN Hoje às 15:48 Facebook

Morreu Nikita Pearl Waliga, atriz que participou o filme da Disney "Rainha de Katwe", sobre uma xadrezista que cresceu num bairro de lata.

Nikita Pearl Waliga morreu vítima de um tumor no cérebro, noticiaram os meios de comunicação social do Uganda, de onde era natural. A jovem, de 15 anos, ficou conhecida por participar no filme "Rainha de Katwe", de 2016, sobre a vida de Phiona Mutesi, jogadora de xadrez que nasceu num bairro de lata ugandês e que mesmo sem ir à escola foi convidada a participar em torneios internacionais.

Na película, em que contracenou com "oscarizada" Lupita Nyong, no papel de mãe, e David Oyelowo, como professor de xadrez, Nikita interpretou Gloria, a amiga que ensinou as regras do jogo a Phiona.

Nikita foi diagnosticada com um tumor no cérebro em 2016, quando o filme foi produzido, tendo o realizador de "Rainha do Katwe" iniciado uma campanha que mobilizou as pessoas a providenciar tratamento na Índia, uma vez que os médicos do Uganda diziam não ter condições para a tratar.

Um ano depois, em 2017, Nikita foi considerada curada, mas em 2019 foi-lhe diagnosticado outro tumor, ao qual não conseguiu resistir.