Eu Vim de Longe: eis o DocLisboa 2020 em 2021

João Antunes Hoje às 13:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Filmes de "perseverança e resistência às adversidades" no último módulo online. Edição de 2020 terminará com sessões com público em maio e julho.

Com a reabertura das salas de cinema a 19 de abril, a edição de 2020 do DocLisboa inicia hoje o seu derradeiro módulo exclusivamente online, com sete sessões sob o título genérico Eu Vim de Longe, em homenagem à canção de José Mário Branco.

Já com presença de público, o festival retomará a programação na Culturgest em maio, com a estreia mundial de "Visões do império" de Joana Pontes, a cópia restaurada de "Grand Opera: An historical romance" de James Benning, ou "Mata-Ratos ao vivo na Academia de Linda-a-Velha", o filme-concerto de Patrick Mendes.