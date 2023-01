Eugénio de Andrade evocado na Livraria Barata com recital de poesia

JN Hoje às 15:27 Facebook

A Associação Portuguesa de Escritores vai celebrar esta quinta-feira, às 18 horas, na Livraria Barata, em Lisboa, o centenário do nascimento de Eugénio de Andrade, uma das mais importantes figuras da poesia portuguesa contemporânea., com um recital de poesia (DÓI-ME ESTA SOLIDÃO), por Luís Machado.

A sessão, com entrada livre, conta com a apresentação de Paula Mendes Coelho e a participação musical de Duarte Gouveia Bento, Filipa Braamcamp, Miguel Graça Moura, Paulo Lopes e Tozé Cerdeira. O escritor e ator Luís Machado assinala, este ano, quarenta e cinco anos de actividade, como leitor de poesia, tendo durante algumas décadas percorrido o país a dar voz à poesia e a divulgar os poetas portugueses.

A 28 de fevereiro, as comemorações prosseguem na Biblioteca Palácio Galveias, estando prevista uma evocação da vida e da obra do autor de "Os Amantes sem Dinheiro", que nasceu no Fundão, em 1923, e morreu no Porto, em 2005.

Ao longo dos anos, Eugénio de Andrade recebeu inúmeros prémios, com destaque para o Grande Prémio de Poesia e o prémio Vida Literária, ambos atribuídos pela APE.