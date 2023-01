Eugénio de Andrade homenageado em encontro no Porto

JN Hoje às 16:22 Facebook

A Biblioteca Almeida Garrett recebe, no próximo sábado, dia 28, às 17 horas, uma sessão de homenagem a Eugénio de Andrade, integrada no ciclo de conversas com escritores Porto de Encontro.

Com a participação especial de Isabel Ponce de Leão, Júlio Machado Vaz, Miguel Moura e Rui Lage, a sessão deste mês do ciclo Porto de Encontro decorre no próximo sábado, dia 28, às 17 horas, na Biblioteca Almeida Garrett, sob a forma de homenagem ao poeta Eugénio de Andrade, nascido há 100 anos. As leituras estão a cargo de Cristiana Sabino.

Pseudónimo de José Fontinhas, Eugénio de Andrade é um autores mais celebrados do século XX português. Nascido a 19 de janeiro de 1923 no Fundão., revelou-se em 1948, com "As Mãos e os Frutos", seguindo-se, em 1950, "Os Amantes sem Dinheiro",

A clareza radical ao nível do léxico e a depuração da linguagem e das imagens são duas das marcas mais evidentes da sua escrita.

Pela sua obra, foi sendo distinguido com inúmeros prémios ao longo da sua vida, entre os quais: Pen Clube (1986), Associação Internacional dos Críticos Literários (1986), Dom Dinis (1988), Grande Prémio da Associação Portuguesa de Escritores (1989), Prémio Vida Literária atribuído pela APE (2000) ou, ainda, o Prémio Camões (2001).

A entrada para este evento, organizado pela Porto Editora em colaboração com a Câmara Municipal do Porto, é livre.