Eunice foi feliz até ao fim

Eunice Muñoz morreu no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa. Tinha 93 anos e 80 de carreira. Governo decretou um dia de luto nacional. Cerimónias fúnebres decorrem na segunda e na terça-feira em Lisboa.

Uma a uma, as luzes dos teatros foram-se acendendo no último ano para ver Eunice passar, ela mais alta em cena do que alguma vez fora, no seu triunfal ato final, dizendo sem falar um texto que todos podiam perceber sobre "A margem do tempo" (2021), esse movimento que não volta quando a vida lembra a sua irreparável finitude, Eunice de 92 anos, mais nova que nunca em digressão por salas esgotadas do país, ela que aos 23 anos se achava já demasiado velha para continuar a ser atriz e que por isso trocara os palcos pelo balcão de uma loja em busca de vida normal, Eunice, a menina nascida e criada no buliço modesto do circo de família, que aos 13 anos pisou pela primeira vez, exultante e contra todos os manuais de instruções, o palco do desejado Teatro Nacional D. Maria II, num "Vendaval" (1941) de veludo sem volta. "Foi o meu anjo da guarda que decidiu assim. Chorei muito, ri, vivi, foi uma fase muito importante na minha vida", haveria de reconhecer Eunice, atriz oficialmente apaixonada pelo seu ofício aos 28 anos.

Uma a uma, as luzes de todas as cidades hão de acender-se na próxima terça-feira para ver passar Eunice, a mulher, a mãe, a avó, a bisavó, a atriz com 80 anos de carreira que na última etapa da vida usou o silêncio como ferramenta para combater a perda da sua voz inconfundível, e que ontem acordou Portugal com a notícia de que partira. "Serena", como sempre desejara.