Europarque recebe concurso de 83 escolas de dança nacionais

JN Hoje às 18:51 Facebook

Twitter

Partilhar

A partir da próxima quinta-feira e até 4 de abril, o Europarque, em Santa Maria da Feira, acolhe o All Dance Portugal, campeonato oficial de dança.

Este concurso é uma etapa de qualificação para o All Dance World, a realizar este ano em Orlando, nos Estados Unidos; para o All Dance Europe (em Roma, também em 2022); e para a Summer Dance Week, a ter lugar em Cancún, México, em 2023.

Para a etapa portuguesa estão selecionados, segundo dados da organização, 2 mil bailarinos de 83 escolas de dança de todo o país. Na competição estão representados 30 estilos de dança, com bailarinos dos cinco aos 70 anos. A organização irá atribuir 10 mil euros em prémios e bolsas para os campeonatos internacionais.

O All Dance Portugal contará com dois palcos, ativos em simultâneo, e com público presencial, assim como transmissão em live streaming. Ao longo do evento decorrerão também workshops com professores de renome internacional, assim como uma feira com produtos relacionados com dança.