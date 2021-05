Maria Campos Ontem às 23:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Itália venceu, este sábado, o 65.º Festival Eurovisão da Canção, em Roterdão, nos Países Baixos. Portugal conquistou o 12.º lugar.

Reunidos os votos do júri e do público, Itália, com a canção "Zitti e buoni" interpretada pelos Måneskin, venceu a 65.ª edição do Festival Eurovisão da Canção com 524 pontos, seguida de França (499) e da Suíça (432).

Portugal, representado pelos The Black Mamba com o tema "Love is on my side",​​​​​​ conquistou o 12.º lugar com 135 pontos.

No outro extremo da tabela, surgem Espanha, com seis pontos, Alemanha, com três, e o Reino Unido, com zero pontos.

Na 65.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, que se realiza anualmente na Europa desde 1956, entraram 39 países em competição, mas à final chegaram 26.

Na primeira semifinal passaram à final: Lituânia, Rússia, Suécia, Chipre, Noruega, Bélgica, Israel, Azerbaijão, Ucrânia e Malta. Portugal, Albânia, Sérvia, Bulgária, Moldávia, Islândia, São Marino, Suíça, Grécia, e Finlândia foram os escolhidos na segunda semifinal.

PUB

A estes 20 países, juntam-se na final os "Cinco Grandes" (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido) e o país anfitrião (Países Baixos).

Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964, tendo, entretanto, falhado cinco edições (1970, 2000, 2002, 2013 e 2016). Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final.

Portugal venceu pela primeira e única vez o concurso em 2017, com o tema "Amar pelos dois", interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Lisboa acolheu a competição no ano seguinte.

The Black Mamba: os primeiros portugueses a cantar em inglês

Este ano, os representantes portugueses cantaram, pela primeira vez, em inglês numa participação no Festival Eurovisão da Canção.

Formada em maio de 2010 pelo trio Pedro Tatanka, Ciro Cruz e Miguel Casais, a banda The Black Mamba já percorre há mais de 10 anos o mundo dos blues, soul e funk.

O mesmo nome foi usado no seu disco de estreia e, em pouco mais de um ano, o trio passou por várias cidades fora de Portugal, como Londres, Filadélfia, Luanda, Madrid e Sevilha. Em 2013, rumaram ao Brasil.

No ano seguinte, a banda lançou o seu segundo álbum, chamado "Dirty Little Brother", ao qual se seguiu uma nova digressão nacional e internacional.

Em 2016, os The Black Mamba realizaram uma série de concertos em formato acústico.

Em outubro de 2018, o trio lançou o terceiro álbum "The Mamba King". O ano seguinte marcou o início da "Good Times Tour", um regresso às origens para celebrar os 10 anos de carreira da banda. A digressão terminou no final de fevereiro de 2020.

Ao mesmo tempo, Tatanka, o "rosto" da banda, lançou um álbum a solo chamado "Pouco Barulho".

Em junho passado, fizeram parte do cartaz do Festival Regresso ao Futuro, que marcou o retomar da atividade pós-confinamento de cerca de 20 bandas. Participaram também nas Noites F, em Faro, no Águeda Drive In e nas Noites do Palácio, no Porto.

Este ano, venceram o Festival da Canção 2021 com a canção "Love is on my Side", tema esse que levaram ao palco da Eurovisão nos Países Baixos.