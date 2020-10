Evanescence regressam a Portugal em outubro de 2021

Hoje às 12:12 Facebook

Os Evanescence vão regressar a Portugal em 2021. O concerto está marcado para 9 de outubro, na Altice Arena, em Lisboa, e é a única data prevista em território nacional da tour europeia do próximo ano.

O mote é "The Bitter Truth", álbum que significou o regresso aos originais da banda liderada por Amy Lee. Os Evanescence estrearam-se em 2003, com "Fallen". Seguiram-se "The open door" e "Evanescence", de 2006 e 2011.

Os bilhetes vão estar em pré-venda exclusiva na Fnac, a partir das 10 horas desta quarta-feira. A venda ao público em geral arranca na sexta-feira, nos locais habituais.