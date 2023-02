Evento "Uma semente pela paz" assinala um ano de guerra no Coliseu do Porto

JN Hoje às 18:50 Facebook

O Coliseu do Porto Ageas vai associar-se a vários artistas para assinalar o primeiro ano de guerra na Ucrânia. O evento "Uma semente pela paz" vai contar as atuações de Pedro Abrunhosa, Tiago Nacarato, Best Youth, Ana Deus e da ucraniana Irina Horbatyuk, bem como do ator Pedro Lamares.

As atuações vão ser transmitidas na fachada do Coliseu do Porto, virada para a Rua Passos Manuel, no dia 24 de fevereiro, a partir das 18 horas.

O evento terá a duração aproximada de 45 minutos e contará ainda com um minuto de silêncio por volta das 18.24 horas.

A bandeira da Ucrânia também será projetada na fachada do edifício e simbolicamente serão distribuídas sementes de girassol, a flor nacional da Ucrânia, país invadido pelas russas a 24 de fevereiro de 2022.