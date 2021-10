Exaltação a Portugal pelos pés de um público deambulante

Rubén Roma Hoje às 20:11 Facebook

Com "Über Alles", abrem-se hoje as cortinas do Teatro Campo Alegre, no Porto, para se interrogar sobre a importância da mitologia portuguesa.

Carlos Azeredo Mesquita nasceu em 1988 por terras portuenses, onde também se licenciou em Design Gráfico na Faculdade de Belas Artes. Em Budapeste, na Hungria, estudou fotografia na Universidade de Arte e Design Moholy-Nagy.

O artista visual e performer estreou-se com "Diet plan for the western man" na Bienal de Berlim em 2018 e desde então tem vindo a alcançar reconhecimento tanto por cá como no estrangeiro.

"Über alles" chega inserido na terceira edição do ciclo de espetáculos Double Trouble. A peça dirigida por Carlos Azeredo Mesquita é duracional, sem intervalos, e pelo público poder caminhar entre os intérpretes, com liberdade para entrar e sair da sala.

Em palco reflete-se sobre a importância das canções e qual o seu contributo para a mitologia da nação. Explora-se o "nós" através de sons nacionais que deixam o público questionando-se sobre o exíguo contributo para a sociedade, pois as grandezas foram já realizadas pelos "egrégios avós", com o seu legado de escravização e "descobrimentos". Será este o ideal português que se pretende ter? Optar-se-á pelo ostracismo ou pela resiliência, numa tentativa de se reerguer o "esplendor de Portugal"?

Carlos Azeredo Mesquita teve ajuda de Luísa Saraiva na criação da peça, alicerçada no hino nacional. Exploram-se histórias e estórias, analisam-se os elementos simbólicos, nacionalistas, linguísticos, iconográficos e narrativos que moldam identidades e conferem legitimidade a regimes.

As três horas repetem-se amanhã, sábado 30, pelas 19:30 horas, no Teatro Campo Alegre.