Exibidora UCI Cinemas arrenda salas para projeções e eventos privados

A exibidora UCI Cinemas iniciou esta semana, nos três complexos de salas que detém em Portugal, um serviço de sessões de cinema reservadas a grupos ou para iniciativas como competição de videojogos.

De acordo com a exibidora, este serviço permite "reservar uma sala exclusiva, para ver um filme sem qualquer outra pessoa, apenas com amigos ou família", mediante as regras de segurança e higiene por causa da covid-19.

Esta decisão da UCI surge num contexto de grande quebra de receitas e de número de espectadores a nível nacional, mas também internacional, por causa da covid-19.

A UCI detém três complexos de cinemas, com um total de 45 salas em Lisboa, Amadora e Vila Nova de Gaia, mas nem todas estão abertas. Até setembro, registou dois milhões de euros de receitas e 385 mil espectadores, o que representa uma quebra de 70% face ao mesmo período de 2019.