Extensão do Romantismo no Porto acolhe imaginário vegetal e animal de colecionadores

A Extensão do Romantismo do Museu da Cidade, no Porto, vai receber, em março do próximo ano, uma montagem designada 'Metamorfoses', que pretende mostrar o imaginário vegetal, animal e mineral do espaço doméstico de colecionadores e especialistas românticos.

O diretor artístico do Museu da Cidade, Nuno Faria, revelou hoje que o levantamento das peças está concluído e que 'Metamorfoses' está pronta para, em março, ser exibida.

'Metamorfoses', que Nuno Faria considerou a "pedra de toque", segue-se a 'Quando a Terra voltar a brilhar Verde para Ti', montagem que a 28 de agosto marcou a reabertura do espaço que outrora retratava o ambiente de uma casa burguesa oitocentista. A reabertura ficou marcada por algum descontentamento e pela criação de uma petição, que conta com mais de quatro mil assinaturas, para que a decoração interior oitocentista seja reposta.

A partir de março, a Extensão do Romantismo irá acolher o "imaginário vegetal, animal e mineral" do espaço doméstico, tanto de especialistas como de colecionadores românticos.

"Entre o têxtil, loiça, pintura, mobiliário, escultura e curiosidades, o espaço vai estar com muitos objetos, numa lógica de arrumação diferente, e será um espaço em que as pessoas podem ter uma aproximação a este 'modus vivendi'", observou o diretor artístico.

Uma mesa do século XIX com embutidos de pássaros e borboletas, e loiças com adornos de animais são algumas das peças que integram a montagem e que estavam exibidas no antigo Museu Romântico da Quinta da Macieirinha.

"Há objetos que lá estavam e vão voltar, mas agora serão vistos de outra forma", esclareceu Nuno Faria, acrescentando que o intuito é colocar "os objetos em valor".

"No museu é isso que tem de ser feito. O que acontecia [no antigo museu] era uma visão de conjunto que, paradoxalmente, inibia que se visse as peças. Não é uma visão menos paternalista, mas esta é a nossa visão e dela não nos desviamos porque o museu tem de ter acessibilidade", notou.

Partes da coleção que "não são conhecidas ou vistas há muito tempo" vão regressar aquele espaço para a nova montagem, assim como pinturas e desenhos de António Carneiro, e o autorretrato 'Santo António' de Aurélia de Sousa, "um dos ex-líbris" do Museu da Cidade, para assinalar os 100 anos da morte da artista, em maio de 2022.

A par da nova montagem, Nuno Faria disse estar previsto, também para o próximo ano, a reabertura de alguns espaços da Extensão do Romantismo do Museu da Cidade, nomeadamente, do oratório, a "capela onde o Rei Carlos Alberto fazia os seus ofícios".

"Vai reabrir no seu aparato, estamos só a fazer restauros. O oratório abrirá juntamente com o núcleo de evocação do Rei Carlos Alberto", disse, acrescentando que também os Caminhos do Romântico vão ser reativados com novos percursos.

"O ponto de chegada e de partida das deambulações será na Extensão do Romantismo", esclareceu.

Depois de dois anos de "um trabalho invisível", de "intervenções homeopáticas", de outras mais "estruturais", bem como de uma "adaptação e consolidação programática", Nuno Faria disse ser intenção que o Museu da Cidade esteja a funcionar "em pleno" em 2024.