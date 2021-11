Fábio Porchat em Portugal para gravar série

Sara Oliveira Hoje às 17:39 Facebook

Humorista brasileiro de "Porta dos fundos" chegou hoje a Bragança para projeto da RTP sobre a obra de Saramago.

"Bom dia, Brasil. Boa tarde, Portugal! Cheguei, Saramago, vou lhe usar!!!". Foi assim que Fábio Porchat anunciou, nas redes sociais, que está no nosso país. O humorista brasileiro, fundador do grupo "Porta dos fundos", chegou ontem a Bragança, pronto para gravar um novo projeto para a RTP.

Em "Viagem a Portugal", Porchat visitará cidades mencionadas no livro homónimo do escritor José Samarago, no qual a paisagem é a personagem principal. Entre elas, a da urbe raiana por onde o artista brasileiro começou um trabalho que decorrerá entre este mês e fevereiro, sob a direção de Ivan Dias.

No Brasil, a imprensa avança que Fábio Porchat foi escolhido pelo sucesso que "Porta dos fundos" somou por cá. No YouTube, o canal de vídeos de comédia acumula 17 milhões de seguidores. Também o ano passado, o seu programa "Que história é essa, Porchat" conquistou os portugueses, após a estreia na Globo.

O artista já veio antes a Portugal, não só em trabalho com espetáculos de comédia stand-up como em lazer. De férias, andou por Braga e Guimarães, mas também se deixou encantar pelas praias, a par da gastronomia. Quando viaja de Lisboa para o Porto, nunca deixa de parar na Mealhada para o leitão da praxe. Agora, está de volta à boleia da série documental e da obra de Saramago.

Atualmente, do outro lado do Atlântico, Fábio está no ar com a terceira temporada do "Que história é essa, Porchat", no GNT, no qual desafia famosos e anónimos a partilharem experiências peculiares.