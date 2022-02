Fabio Porchat: "Sempre fui uma criança espalhafatosa, sempre falei alto"

Sara Oliveira Hoje às 16:12 Facebook

Humorista traz a Portugal o espetáculo "O novo stand up". Estreia mundial este sábado na Super Bock Arena, no Porto.

Foi ainda de férias na Letónia que o humorista brasileiro Fabio Porchat falou do seu novo espetáculo de comédia stand up, com as viagens como pano de fundo e estreia mundial marcada para este sábado na Super Bock Arena, no Porto. Uma digressão percorrerá Portugal, terminando no Campo Pequeno, em Lisboa, a 18 de fevereiro, depois de passar por Braga, Coimbra, Aveiro e Albufeira, com a maioria de salas já esgotadas. Só depois seguirá para o Brasil. Por cá, antes de regressar ao país natal, ainda gravará a segunda temporada da série documental "Viagem a Portugal", inspirada na obra homónima de José Saramago, para a RTP, desta vez de Lisboa ao Algarve.

O que podemos esperar do novo espetáculo?

É totalmente novo. É a estreia mundial, com material que nunca ninguém viu.